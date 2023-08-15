شاهد : لحظة وقوع انفجار مجهول دمّر 3 منازل في أميركا

وطنا اليوم:رصد مقطع فيديو، انتشر على المواقع الاجتماعية، لحظة وقوع “الانفجار المجهول”، الذي وقع في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مما أدى إلى وفاة وإصابة أشخاص، إلى جانب تدمير 3 مبان.

ما تفاصيل الحادث؟

قال موقع “سكاي نيوز” إن الحادث وقع صباح السبت، إثر انفجار منزل في غرب بنسلفانيا، وبالتحديد في الحي الواقع على مسافة 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ.

جرى انتشال 4 جثث لأشخاص بالغين وجثة لمراهق بعد وقت قصير من الانفجار.

الانفجار تسبب في تدمير ثلاث مبان وألحق أضرارا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر.

قال ريتش فيتزغيرالد، المدير التنفيذي في مقاطعة أليغيني: “هذا بالتأكيد يوم حزين، ووقت حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي هذه المنطقة”.

من جانبه، قال ستيف إمبارلينا، نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليغيني، إن من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم للمستشفيات، شخصان سمح لهما بالخروج، بينما لا يزال الثالث في حالة حرجة.

التقطت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الانفجار الهائل، الذي خلف كرة نارية ضخمة وهزة قوية.

ما يزال سبب الانفجار قيد التحقيق من قبل مكتب دائرة إطفاء الحرائق بالإضافة لقوة إنفاذ القانون في الحي والمقاطعة.

ذكر إمبارلينا أن التحقيق سيكون “عملية بطيئة وطويلة”، حيث سيتضمن الكثير من فحوصات الطب الشرعي وقد يستمر “لأشهر إن لم يكن لسنوات”