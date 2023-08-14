صدور العدد 414 من مجلة “أفكار” الشهرية

وطنا اليوم: صدر حديثا عن وزارة الثقافة العدد 414 من مجلة “أفكار” الشهريّة.

وهذا العدد يصدر عن الهيئة السابقة التي كان يرأس تحريرها الدكتور غسان عبد الخالق، وتضمن مجموعةً من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبةٌ من الكتّاب من الأردن وخارجه.

واستهل العدد الدكتور مهند مبيضين بمفتتح بعنوان: “الانتماءُ للإنسانيّة طريقٌ للترقي”، فيما اشتمل العدد على ملف بعنوان: “قراءات في المشروع الفلسفي للمفكر الدكتور سحبان خليفات”، من إعداد وتقديم الباحث مجدي ممدوح.

وتضمن الملف المواد التالية: “الدكتور سحبان خليفات؛ فيلسوفُ الأصالةِ وتوكيدِ الذاتِ الفلسفيّة العربيّة” للدكتور عفيف عثمان، و”جدلُ اللغة والفكر من منظور خليفات” للدكتور أشرف حزين، و”نقدُ “سحبان خليفات” لفلسفات التاريخ” لمجدي ممدوح، و”الألوهيَّةُ ومعضلةُ الشرِّ الأخلاقي؛ّ قراءةٌ في تأويليَّة المعريّ للدكتور خليفات” للدكتور مالك المكانين، و”الفلسفةُ التحليليّةُ؛ اللغويّةُ والأخلاقيّةُ في فكر سحبان خليفات” للدكتورة أماني غازي جرار.

واشتمل باب دراسات ومقالات على “لماذا بكى “لي كوان يو”؟. للدكتور سلطان الخضور، و”الأديبُ الغريبُ والوطن” لسارة السهيل، و”الأدبُ والفنُّ في السينما” لحميد المصباحي، و”قصيدةُ النثر والفراغُ النقدي” لصالح لبريني، و”ملامحُ الريفِ والبادية الأردنيّة في منتصف القرن العشرين؛ من خلال الأغنية الشعبيّة” لمريم ملهي النويران.

كما اشتمل على “من الحلم إلى الحضور المطلق؛ قولٌ في تاريخيّة تقنيات الإعلام والاتصال” للدكتور عبد الصمد زهور، و”المــسرحُ والتـقنية؛ أو كـيف نـصحّح

أخـطاء المـسرحيين؟” لحاتم التليلي محمودي، و”دراسة في قصة “حدث غريب في وسط البلد.. للقاصة إيمان مرزوق” لمُحَمّد دَلْكي، و”حوارُ الوردِ والبنادق” للشاعرة الكويتية الكبيرة سعاد الصباح؛ القصيدة تعويذة! (قراءة رؤيوية جديدة)” لعِذاب الركابيّ، و”الاقتصادُ الرقميّ للموسيقى الشعبيّة العربية في سياق الجائحة؛ منظورٌ جديد لمهننة القطاع” لمحمد الإدريسي، و”فيلم “دون/الكثيب”/2021: تكاملٌ سينمائيّ، وتمثيلٌ استحواذي مع نمطِ إخراجٍ غير مسبوق في تاريخ السينما” لمهند النابلسي، و”مـتحــفُ “بـيــت الزبــير” في سلطنة عُمان: صـرحٌ من الزمن وتاريخٌ من الأصالة” لغـازي انعـيم.

وتضمن الباب كذلك على “فنُّ التبُوريدَة؛ رمزُ الهُويّة المغربيّة عبر التاريخ”، محمد العساوي “أماكن من الذاكرة: “مقام الشيخ ارشيد” في مدينة الرمثا؛ الأبعادُ الاجتماعيّة والثقافيّة والدينيّة والاقتصاديّة”، نداء الخزعلي. “الذاكرة تستعيد “عين التيس”/ صالح حمدوني. “الكونُ بين قصيدتين: قراءةٌ في قصيدة “الكونُ قصيدةٌ عمودية” لعبد المقصود عبد الكريم” طارق النعمان.

أمَّا في باب “إبداع” فنقرأ قصائد لـِ: نزيه القسوس “ضانا”، محمد عرب صالح “مسافرٌ على حصانٍ خشبي”. مازن شديد ” ويسيل العمر عليك”. أحمد نمر الخطيب “يرتد لي طرفي”. فيوليت أبو جلد ” مؤثرات صوتية”، فيما نقرأ في القصة لـ: تغريد شاهين ” لا لا مستحيل”. وعبد الهادي شعلان “مِفْتَاح مُعَلَّق برَقَبَة شَفَّافَة”.

وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالميّة كتب محمد سلام جميعان في باب “نوافذ ثقافية”.

وجاء العدد من إخراج المصمّمة هزار مرجي، فيما الغلافان الأمامي والخلفي من عمل الفنان اللبناني شوقي دلال.