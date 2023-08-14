بالفيديو.. مصري يرصد وضع المساجد في الكويت

وطنا اليوم: انتشر مقطع فيديو على موقع التغريدات القصيرة تويتر، لشاب يبدو من لهجته أنه مصري، ويتحدث عن الوضع في المساجد بالكويت.

وفي الفيديو، يرصد شاب مصري، الأوضاع في واحد من المساجد في الكويت، قائلا: “لما تدخل المسجد في الكويت وحبيت ترتاح تلاقي مجالس تقدر ترتاحع عليها ولو حبيت تأكل حاجة تلاقي بلح كويتي فاخر ومناديل للاستخدام”.

وتابع في الفيديو: “لو حبيت تقرأ كتاب في المسجد تلاقي الكتب الدينية ولو حبيت تشري قهوة تجد أدوات القهوة متوفرة، وأهل الخير يضعوا المياه المعدنية للمصلين في المسجد”.