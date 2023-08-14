سلطة العقبة تستضيف أبو جوليا

وطنا اليوم:استقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الاثنين في مبنى السلطة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة صانع المحتوى الشيف محمد سبيتة والمشهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ “أبو جوليا” وصانع المحتوى في العقبة الدكتور مروان شريم بحضور مفوض السياحة والبيئة م. حمزة الحاج حسن.

ورحب الفايز بالمؤثر “أبو جوليا” مشيدا بجهوده المبذولة وبحضوره المميز على الساحة الأردنية، مؤكدا على أهمية دور صانعي المحتوى والمؤثرين في التسويق والترويج للمنتج السياحي الأردني المميز والفريد من نوعه.

وبحث الفايز خلال اللقاء آلية التعاون للترويج للمنتج السياحي في منطقة العقبة على خريطة السياحة العالمية، حيث إن منطقة العقبة تمتلك مقومات سياحية منافسة على المستوى العالمي، وهي راس المثلث الذهبي، العقبة مع البتراء ووادي رم.

وتضمنت الزيارة جولة بحرية لاكتشاف ثروات خليج العقبة الفريدة برفقة المؤثر الشريم صانع المحتوى في رياضة الصيد البحري وصيد الأسماك وطبخ العديد من الاطباق العقباوية الشهيرة، إضافة الى زيارة وادي رم والبتراء وجمعيات سيدات حوض الديسة والاطلاع على المنتجات والخبرات السياحية التي تقدم للزوار في المنطقة.

من جهته أعرب أبو جوليا عن شكره وتقديره للفايز بحفاوة الاستقبال وبكرم اهل العقبة الطيبين، وأشاد بما وصلت اليه منطقة العقبة الخاصة من تطور على كافة المستويات وخاصة سياحيا لتصبح مقصداً عالميا ومنطقة جذب سياحية على البحر الأحمر