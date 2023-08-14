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جامعة فيلادلفيا تعلن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس‎

منذ 3 ثواني
جامعة فيلادلفيا تعلن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس‎

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس وفقاً للتخصص والمؤهلات التالية للعام الجامعي 2023/2024:

الكلية
القسم
التخصص الدقيق
الرتبة الأكاديمية
كلية تكنولوجيا المعلومات
هندسة البرمجيات
هندسة البرمجيات
أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك

يشترط في المتقدم:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.
أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

الأوراق الثبوتية المطلوبة لأعضاء الهيئة التدريسية:
الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الترقيات الأكاديمية .
السيرة الذاتية.
وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
صورة عن الهوية الشخصية

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا خلال أسبوعين
Website: www.philadelphia.edu.jo/job_application
للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392) + (2389)


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