بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا الأردنية تستضيف مسرحية بكرا‎

منذ 3 ثواني
جامعة فيلادلفيا الأردنية تستضيف مسرحية بكرا‎

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا اليوم، الاثنين، عرض مسرحي بعنوان “بكرا”، من بطولة الفنانين حسن السبايلة ورانيا إسماعيل (زعل وخضرة)، وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.
وهدف العرض المسرحي الذي حضره نائب رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي وعميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين وعدد من الأكاديميين، إلى نشر الوعي حول المبادرات والبرامج التي تقدمها مؤسسة ولي العهد للشباب.
وخاطبت المسرحية فئة الشباب بأسلوب كوميدي لتحفيزهم على الانخراط في مجال الأعمال التطوعية، وتطوير الأفكار الريادية لديهم، وصولا إلى تحقيق طموحاتهم.
بدوره أشاد نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي بالعرض المسرحي الذي شهد وقفات تفاعلية، شدد خلالها السبايلة وإسماعيل على ضرورة استثمار الفرص المتاحة أمام الشباب.
وكرم سرطاوي بالنيابة عن جامعة فيلادلفيا طاقم المسرحية تقديرا لجهودهم المميزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

الحر يرفع إقبال الأردنيين على المكيفات بنسبة 50%

15:08

عبارة لنائب أردني تستفز الحكومة .. كريشان يستغرب والصفدي يشطب

14:58

نائب يطالب بتركيب مكيفات بمدارس العقبة

14:54

والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة الله

14:52

تنشيط السياحة تختتم مشاركتها بمعرض جمعية وكلاء السياحة والسفر السنغافورية

14:49

العرموطي : أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار

14:12

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية المتينة والأوضاع الإقليمية

14:07

رسميا.. الهلال السعودي يضم البرازيلي نيمار لمدة موسمين

14:05

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للبيانات الشخصية

14:01

توقع ارتفاع أسعار أصناف حساسة من الخضار في الأردن

13:58

مليار دينار قيمة المدفوعات عبر إي فواتيركم في تموز

13:54

البريد الأردني ينضم لشبكة الدفع الإلكتروني عبر نظام إي فواتيركم

وفيات
والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابر