جامعة فيلادلفيا الأردنية تستضيف مسرحية بكرا‎

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا اليوم، الاثنين، عرض مسرحي بعنوان “بكرا”، من بطولة الفنانين حسن السبايلة ورانيا إسماعيل (زعل وخضرة)، وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.

وهدف العرض المسرحي الذي حضره نائب رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي وعميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين وعدد من الأكاديميين، إلى نشر الوعي حول المبادرات والبرامج التي تقدمها مؤسسة ولي العهد للشباب.

وخاطبت المسرحية فئة الشباب بأسلوب كوميدي لتحفيزهم على الانخراط في مجال الأعمال التطوعية، وتطوير الأفكار الريادية لديهم، وصولا إلى تحقيق طموحاتهم.

بدوره أشاد نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي بالعرض المسرحي الذي شهد وقفات تفاعلية، شدد خلالها السبايلة وإسماعيل على ضرورة استثمار الفرص المتاحة أمام الشباب.

وكرم سرطاوي بالنيابة عن جامعة فيلادلفيا طاقم المسرحية تقديرا لجهودهم المميزة.