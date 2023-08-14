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رئيس جامعة فيلادلفيا: خدمة المجتمع المحلي ضمن قائمة أولوياتنا‎

منذ 3 ثواني
رئيس جامعة فيلادلفيا: خدمة المجتمع المحلي ضمن قائمة أولوياتنا‎

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح بحضور نائبه الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي أمس الأحد، لجنة خدمات مخيم البقعة التابع للواء عين الباشا.
وجرى خلال الاجتماع الممثل من عدة قطاعات شملت التربوية والخيرية والثقافية والرياضية مناقشة أهم القضايا والتحديات التي يواجهها أبناء مخيم البقعة، وبحث أوجه التعاون المشترك.
وتحدث رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة الدكتور حسن مرشود عن العلاقات القديمة المرتبطة بجامعة فيلادلفيا، لكونها صاحبة إنجازات علمية، وتحتل مرتبة متقدمة في قائمة تصنيفات الجامعات الأردنية الخاصة والحكومية.
من جهته قال الدكتور الجراح إن تقديم الخدمة للمجتمع المحلي واحد من أوليات جامعة فيلادلفيا إلى جانب دورها العلمي.
وقال إن جامعة فيلادلفيا لن تتوانى عن تقديم الخدمات في مخيم البقعة ولواء عين الباشا عامة وعلى جميع الأصعدة التعليمية منها والخيرية.
ورحب الجراح بجميع الأفكار المتعلقة بالأنشطة التشاركية ما بين جامعة فيلادلفيا وقطاعات المجتمع المحلي في لواء عين الباشا متعهدا بتقديم كل الدعم الممكن.


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