لحظة انفجار ضخم في ولاية بنسلفانيا

وطنا اليوم: انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة انفجار منزل في حي بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأظهر الفيديو، حدوث انفجار كبير بأحد المنازل وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف في السماء، بسبب قوة الانفجار التي لحقت بالمباني المجاورة.

PLUM EXPLOSION | Ring door bell footage was given to us of the devastating Rustic Ridge Dr. explosion this morning in Plum. Folks on this block tell me the heavy damage is their last concern, they’re only worried about their neighbors impacted. 1/2 @WTAE pic.twitter.com/QXdcjUkWsQ

