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لحظة انفجار ضخم في ولاية بنسلفانيا

منذ ساعتين
لحظة انفجار ضخم في ولاية بنسلفانيا

وطنا اليوم: انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة انفجار منزل في حي بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأظهر الفيديو، حدوث انفجار كبير بأحد المنازل وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف في السماء، بسبب قوة الانفجار التي لحقت بالمباني المجاورة.

وكشفت السلطات في ولاية بنسلفانيا، أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون، وتدمير 3 مباني وألحق أضرارا بما لا يقل عن 10 مباني مجاورة.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار المفاجئ.


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