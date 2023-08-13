الإدارة الجامعية «AACSB» تختار الدكتور جورج سمور عضوا بالمجلس الاستشاري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وطنا اليوم: اختارت هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية الدولية «AACSB» عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال بجامعة الأميرة سمية، الدكتور جورج سمور، ليكون عضواً بالمجلس الاستشاري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لها.

وتعد «AACSB» أقدم هيئة للاعتماد العالمي لكليات إدارة الأعمال لضمان جودة التعليم.

ومنحت هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية الدولية، بحسب بيان صحفي اليوم للجامعة، الدكتور سمور شهادة عالمية كمقيم لبرامج كليات الأعمال لمشاركته في لجان الخبراء الدوليين المكلفة بمراجعة واعتماد كليات الأعمال حول العالم.

وتنظم الهيئة عملية تقييم دقيقة لبرامج وتخصصات الأعمال، حيث تشتمل هذه العملية على تشكيل فِرَق عمل متخصصة تجمع بين علماء وخبراء ذوي خبرة عالية، ويتم التركيز من خلالها على مُحتوى المناهج الدراسية وجودة أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى استفادة الطلاب من الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، والدعم الذي تُقَدِّمه الجامعات لتطوير البرامج الدراسية وتعزيز البحث العلمي.