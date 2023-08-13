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التعليم العالي: نتحفظ عن ذكر التخصصات التي أُوقف القبول بها

منذ 3 ثواني
التعليم العالي: نتحفظ عن ذكر التخصصات التي أُوقف القبول بها

وطنا اليوم:قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، الأحد، إنه تم إيقاف القبول في 74 تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و114 تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.
وأضاف: “هذه التخصصات غير مؤهلة حاليا لقبول أي طالب جديد”.
ولدى سؤاله عن التخصصات التي جرى ايقاف القبول بها تحفظ الخطيب عن ذكر أي تخصص تم إيقاف القبول فيه.
وقال إن القرارات المتعلقة بمجلس التعليم العالي بتخفيض القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة ورفع القبول بالطاقات الاستيعابية تنطبق على طلاب الجامعات الخاصة.
قرر مجلس التعليم العالي الخميس، إيقاف القبول في 74 تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و114 تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.
وتابع: “لدينا الآن 7085 مقعد شاغر في الكليات الجامعية في تخصص الدبلوم المتوسط، تخصصات مهنية وتطبيقية يحتاج إليها سوق العمل، وهذه فرصة موجودة


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