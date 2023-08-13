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ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بالسرطان في الجامعات

منذ ساعتين
ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بالسرطان في الجامعات

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان للعام الجامعي 2023 – 2024.
وقالت الوحدة، إنه على الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد التي خصصها لهم مجلس التعليم العالي في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس فقط، مراجعة الوحدة، ابتداء من صباح الأحد الموافق 20-8-2023، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 7-9-2023 وفقا للشروط والإجراءات التالية:

• أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل (65%) فما فوق.

• احضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن مركز الحسين للسرطان، أو عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية شريطة أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.

• احضار صورة عن الإعفاء الطبي من الجهة التي تكفلت بعلاج الطالب شريطة أن يكون ساري المفعول.

• احضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.

• تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.

• تقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) خلال فترة تقديم الطلبات المعلنة من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد


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