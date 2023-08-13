عمان الأهلية تستقبل مدير مكتب DAAD الألمانية في الأردن

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود يوم أمس مدير مكتب الوكالة الالمانية السيد بنيامين شميلينغ ومديرة مشروع التعليم السوري الأردني السيدة زينا عبده، بحضور نائبة مدير مركز الارتباط العالمي في الجامعة الدكتورة فيروز أبو سويلم.

حيث تم بحث سبل التعاون الاكاديمي مع الجامعات المرتبطة بشبكة الداد وكيفية اتاحة الفرص للمنح الطلابية والتبادل الأكاديمي للدراسة في الجامعات الألمانية وكيفية التقديم على منح DAAD للدراسة في المانيا والمنافع التي تقدّمها المنحة وآليات التقدم للدراسة فيها، بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه المنح والبرامج.

وبين السعود أن توجه الجامعة للعالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة مستمر، حيث ساهم هذا التوجه بتحقيق نجاحات كثيرة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الكثير من المنظمات والشركات والجامعات العالمية، واشاد بدور DAAD في الاردن ودعم الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية وخاصة دعم التوجه الريادي في الجامعات.

من جهته أبدى السيد بنيامين اعجابه بالمستوى الاكاديمي الرفيع الذي وصلت له جامعة عمان الأهلية، مباركاً تصنيف الجامعة من ضمن أفضل ألف جامعة في العالم بتصنيف كيو أس العالمي 2024