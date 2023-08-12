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جامعة العلوم التطبيقية تختتم مسابقة الحاج عبدالله أبو خديجة القرآنية

منذ 4 ثواني
جامعة العلوم التطبيقية تختتم مسابقة الحاج عبدالله أبو خديجة القرآنية

وطنا اليوم: برعاية الدكتور هيثم أبو خديجة الأمين العام لمسابقة الحاج عبدالله أبو خديجة القرآنية السنوية (أهل الإتقان للقرآن)، إختتمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة صباح أمس الأربعاء 9 آب 2023 تصفيات المسابقة السنوية لفعاليات تكريم الفائزين والمشاركين وكان عددهم 1200 مشارك، بحضور رئيس الجامعة الدكتور هيثم أبو خديجة وعدد من عمداء الكليات كما حضر عدد كبير من أهالي الطلبة المشاركين.

مسابقة الحفظ فقد فاز كلاً من التالية أسمائهم:

الذكور:

1. عمران أحمد أبو عليقة

2. الحارث محمد أبو الرب

3. وحيد منور عزمي سالم

 

والإناث :

1. أسماء السيد خطاب

2. سندس ماجد حكمت الخيري

3. إيمان أحمد أبو عليقة

 

مسابقة التلاوة فقد فاز كلاً من التالية أسمائهم:

 

الذكور:

1. زيد غسان قطام

2. عبدالله علي ابو واكد

3. أحمد هاني الخطيب

4. أمين تيسير الصالح

 

الإناث:

1. ختام عبد الرحيم عبد الجليل

2. إيمان محمد عمر الطالب

3.سلمى أحمد مطلق محمد


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