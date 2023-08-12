دورة تدريبية صناعة الافلام القصيرة من خلال التطبيقات الذكية في مادبا

وطنا اليوم- أطلقت مديرية ثقافة مادبا بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبا دورة تدريبية حول “صناعة الأفلام القصيرة من خلال التطبيقات الذكية ” بمشاركة مجموعة من شباب وشابات المحافظة.

وقال مدير ثقافة مادبا ان وزارة الثقافة تحرص على إقامة دورات تدريبية تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم في مختلف المجالات وتعتبر صناعة الأفلام من المجالات الرائجة خلال الفترات الأخيرة خاصةً في ظل إنتشار إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة أن مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية وتحفزهم للعمل والآنتاج، مما يساهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات وتعزز مهارات التسويق وريادة الأعمال لديهم.

وقال المدرب حمزة أبو حشيش إن هذه الدورة والتي تستمر على مدار إسبوعين تهدف إلى تمكين الشباب والشابات على صناعة الأفلام القصيرة وعمل المونتاج لها، الأمر الذي يسهم برفع قدراتهم الإنتاجية ويساهم في تأمين مصادر دخل لهم.

يشار إلى أن صناعة الأفلام القصيرة جاءت ضمن محور بناء القدرات والتدريب والذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب في كافة مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور وإستغلال طاقاتهم الى أقصى حد، والمساهمة في تمكين الشباب إقتصادياً وإجتماعياً.