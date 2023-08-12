بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

دورة تدريبية صناعة الافلام القصيرة من خلال التطبيقات الذكية في مادبا

منذ 4 ثواني
دورة تدريبية صناعة الافلام القصيرة من خلال التطبيقات الذكية في مادبا

وطنا اليوم- أطلقت مديرية ثقافة مادبا بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبا دورة تدريبية حول “صناعة الأفلام القصيرة من خلال التطبيقات الذكية ” بمشاركة مجموعة من شباب وشابات المحافظة.
وقال مدير ثقافة مادبا ان وزارة الثقافة تحرص على إقامة دورات تدريبية تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم في مختلف المجالات وتعتبر صناعة الأفلام من المجالات الرائجة خلال الفترات الأخيرة خاصةً في ظل إنتشار إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة أن مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية وتحفزهم للعمل والآنتاج، مما يساهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات وتعزز مهارات التسويق وريادة الأعمال لديهم.
وقال المدرب حمزة أبو حشيش إن هذه الدورة والتي تستمر على مدار إسبوعين تهدف إلى تمكين الشباب والشابات على صناعة الأفلام القصيرة وعمل المونتاج لها، الأمر الذي يسهم برفع قدراتهم الإنتاجية ويساهم في تأمين مصادر دخل لهم.
يشار إلى أن صناعة الأفلام القصيرة جاءت ضمن محور بناء القدرات والتدريب والذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب في كافة مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور وإستغلال طاقاتهم الى أقصى حد، والمساهمة في تمكين الشباب إقتصادياً وإجتماعياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:43

محمد الحوران الحماد يكتب أفراحكم.. اتراحنا

18:40

تحويل محاضرات الطلبة في عمان الأهلية للتعلم عن بعد غدا

17:53

اول تصريح للسفير السديري بعد تسليم أوراق اعتماده سفيراً «غير مقيم» لدى فلسطين وقنصلاً في القدس

16:44

بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2023

16:28

الأمن العام يحذر من موجة الحر الاستثنائية التي تؤثر على المملكة

15:42

حزب الميثاق يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

15:36

جامعة فيلادلفيا تقرر دوام الطلبة عن بعد غدا الأحد

15:34

هذه رسالة امين عام التربية قبيلات لطلبة التوجيهي

15:14

التربية : #نتائج_الثانوية_العامة على هذا الرابط

15:08

التربية تكشف موعد إعلان نتائج التوجيهي

15:03

أول سفير سعودي بدولة #فلسطين يقدم أوراق اعتماده

14:49

الأردن يحول الشباب إلى رياديين ومؤثرين في العالم

وفيات
في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرة