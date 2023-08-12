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جامعة البلقاء التطبيقية تعلن قرارها بشأن تحويل دوام الطلبة والتدريس غدا

منذ ساعتين
جامعة البلقاء التطبيقية تعلن قرارها بشأن تحويل دوام الطلبة والتدريس غدا

وطنا اليوم: تعلن جامعة البقاء التطبيقية عن قرارها بشأن تحويل دوام الطلبة يوم غدا الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، إلى التعلم عن بعد.

وتابعت من خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها قررت تحويل التدريس الوجاهي يوم غدا الأحد إلى التدريس عن بعد.

 

كما نقلت موعد الامتحانات التصفية من يوم غدا الأحد إلى يوم الخميس القادم.

وأضافت أن المختبرات العملية والتي لا يمكن تحويل التعلم فيها عن بعد يتم تحديد موعد تعويضها لاحقا بالتنسيق مع مدرس المادة.

وأوضحت الجامعة أن دوام العاملين الإداريين يوم غدا الأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا إلا من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.


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