خطوبة الزميل أمجد صقر على المهندسة ميسر عدنان

وطنا اليوم: تَوَجَّهَتْ جَاهَهُ كَرِيمَةً مَسَاءَ أمس اَلْجُمْعَةِ اَلْمُوَافِقَ 11 / 8 / 2023 مِنْ آلَ اَلْكَرِيمَيْنِ فِي مُحَافَظَةٍ اَلطُّفَيْلَة، لِطَلَبِ يَدٍ كَرِيمَةٍ عَدْنَانْ مُحَمَّدْ اَلْعَوَابِدَة المهندسة ميسر لِزَمِيلِ أَمْجَدْ صَقْرُ اَلْكَرِيمَيْنِ وَقَدْ طَلَبَ عَنْ أَهْلِ اَلْعَرِيسِ وَالِدَهُ سَعَادَةَ اَلشَّيْخِ صَقْرَ مُحَمَّدْ اَلْكَرِيمَيْنِ ” أَبُو مُحَمَّدْ “، فِيمَا أَجَابَ عَنْ أَهْلِ اَلْعَرُوسِ الشيخ حمد رزق الحوامدة “ابو انس”.

وأنْهَى وَالِدُ اَلْعَرِيسِ كَلِمَةً لِلْعَرِيسِ أَمَامَ اَلْحُضُورِ لِتَكَوُّنِ وَصِيَّةِ اَلْأَبِ لِلِابْنِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى اَلْقِيَامِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى عَرُوسِهِ.

اَلْجَاهِة ضَمَّتْ شَخْصِيَّاتٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلْعَطُوفَةِ وَالسَّعَادَةِ وَوُجَهَاءُ مِنْ عَشِيرَةٍ اَلْكِرِيمَيْنِ وَالْعُوَابْدَة وَجَمْعٍ مِنْ اَلْأَقَارِبِ وُ اَلزُّمَلَاءِ وَالْمُحِبِّينَ.

دَاعِينَ اَللَّهَ – عَزَّ وَجَلَّ – أَنْ يُبَارِكَ لِزَمِيلِ أَمْجَدْ وَخَطِيبَتُهُ ، مُتَمَنِّينَ لَهُمَا حَيَاةُ مِلْؤُهَا اَلْفَرَحُ وَالسَّعَادَةُ فِي ظِلِّ اَلْأَهْلِ وَالْأَحِبَّةِ.