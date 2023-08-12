هذه الجامعات علقت دوامها غدا الاحد بسبب الاحوال الجوية

وطنا اليوم – قررت عدد من الجامعات الرسمية تحويل وتعليق دومها يوم الاحد المقبل بسبب الظروف الجوية المتوقعة التي ستمر فيها المملكة.

وتاليا ابرز الجامعات التي علقت وأجلت دوامها :

** اليرموك

قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الطلبة ليوم الأحد الموافق 13-8-2023 بسبب الظروف الجوية المتوقعة، على أن يتم تعويض دوامه يوم الخميس الموافق 17-8-2023

كما وتقرر تأجيل الامتحانات الورقية، التي كانت مقررة في يوم “الأحد 13-8-2023” إلى يوم “الخميس 17-8-2023”.

على صعيد متصل، تقرر تأجيل الامتحانات المحوسبة التي كانت مقررة ليوم غد السبت 12-8-2023 ويوم بعد غد الأحد 13-8-2023 إلى إشعار آخر، سيتم الإعلان عنه لاحقا.

** الطفيلة التقنية

قرر رئيس الجامعة الطفيلة التقنية أ. د بسام زعل المحاسنة تحويل التدريس ليكون عن بعد ليوم الأحد ٨/١٣ نظرا لحالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد القادم 13/8/2023 تقرر تحويل التدريس الوجاهي إلى تدريس عن بعد

وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق. ويكون دوام العاملين من الساعة 8:30 _1:00 الا من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

** الحسين بن طلال

قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال عاطف الخرابشة تعليق الدوام الوجاهي للطلبة الأحد، وتحويل جميع المحاضرات الى التعليم عن بعد (اون لاين)، للتعامل مع الموجة الحارة حفاظا على سلامة الطلبة وعامليها، إثر الموجة الحارة التي تلقي بظلالها على الأردن.

وتقرر تأجيل الامتحانات المقررة الأحد الموافق 13/ 8/ 2023 الى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.

كما قرر رئيس الجامعة ان يكون الدوام الرسمي للعاملين من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

** جامعة العقبة للتكنولوجيا

وتقرّر تحويل جميع المحاضرات في جامعة العقبة للتكنولوجيا إلى نظام التعليم عن بعد خلال الأسبوع المقبل كاملا، وتأجيل الامتحانات المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين 13-14 آب إلى يومي الأحد والاثنين 20-21 آب وحسب المواعيد المعلن عنها سابقا، وتقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة كما هو قائم حاليا.

** ال البيت

قرر رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، إعادة جدولة الامتحانات المقر عقدها يوم الأحد القادم بسبب موجة الحر وتحويل كافة المحاضرات في ذات اليوم لتدرس عن بعد.

واشترط القرار الذي أعلنته الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأفسام الأكاديمية وأن تقوم كلية الدراسات العليا بإعادة جدولة مناقشات الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.

كما تقرر أن يكون دوام العاملين لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر الّا لم تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، وتأجيل عقد امتحانات المستوى المنوي عقدها يوم الأحد 13/8 لتصبح يوم الخميس 17/8 وفي نفس التوقيت والمكان.

** الجامعة الهاشمية

أجّلت الجامعة الهاشمية الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد الأحد إلى يوم الأربعاء 16 آب الحالي، وسترحل الجلسات إلكترونيا، وعند إعلان مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الإلكترونية؛ نظرا لموجة “الحر الشديد” المتوقعة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.

وقالت الجامعة الهاشمية، إنّ إعادة جدولة الامتحانات الورقية للأحد ستكون بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وستحول محاضرات الأحد (عن بُعد)، وتعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.

وأضافت أن دوام منسوبي الجامعة سيكون حتى الساعة الـ12 ظهرا؛ إلا من تقتضي طبيعة دوامه وعمله غير ذلك.

**جامعة العقبة للتكنولوجيا

وتقرّر تحويل جميع المحاضرات في جامعة العقبة للتكنولوجيا إلى نظام التعليم عن بعد خلال الأسبوع المقبل كاملا، وتأجيل الامتحانات المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين 13-14 آب إلى يومي الأحد والاثنين 20-21 آب وحسب المواعيد المعلن عنها سابقا، وتقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة كما هو قائم حاليا.