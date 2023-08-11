ماسك: معركتي مع مارك بث مباشر عبر “X” و “Meta”

وطنا اليوم:أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن معركته مع مؤسس ومدير شركة “ميتا” مارك زوكربيرج، سيتم إدارتها من قبل مؤسستيهما، ولن تدار من قبل (UFC) والتس هي شركة أمريكية مختلطة لترويج فنون القتال المختلطة مقرها في لاس فيغاس.

وقال ماسك عبر منصة “إكس” – تويتر سابقا – إن البث المباشر سيكون عبر منصتي “إكس” و Meta.

وأضاف:” كل شيء في إطار الكاميرا سيكون في روما القديمة ، لذلك لا يوجد شيء حديث على الإطلاق”.

وبحسب ماسك” تحدثت إلى رئيس وزراء إيطاليا ووزير الثقافة .. لقد اتفقوا على موقع ملحمي”.

مناظرة فكرية

وكان ماسك أعلن دعمه فكرة خوض مناظرة فكرية عن كيفية بناء المستقبل مع مؤسس ومدير شركة “ميتا” مارك زوكربيرج، عوضاً عن فكرة مباراة المصارعة التي كان قد دعا زوكربيرج إليها، مطلع الشهر الماضي.

وكانت فكرة المناظرة الفكرية اقتراحاً من كريس آنديرسون، رئيس مؤسسة “TED”، وأعلن عنها عبر “إكس”، وقال إنه لا حدود أو قيود على المناظرة من حيث الموضوعات التي يمكن التطرق إليها، طالما كانت في سياق المناظرة الفكرية الخاصة بكيفية بناء مستقبل رائع للبشرية