تحويل محاضرات آل البيت عن بعد خلال موجة الحر

وطنا اليوم:أصدرت جامعة آل البيت اليوم تعميما يقضي بتحويل محاضرات يوم الأحد المقبل لتدرس عن بعد حرصا على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة خلال موجة الحر المتوقعة خلال الأسبوع المقبل .

وقررت ان يتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية إضافة لأن تقوم كلية الدراسات العليا بإعادة جدولة مناقشة الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين إلى جانب أن يكون دوام العاملين لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر إلا من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

كما قررت أن تقوم الكليات والأقسام ومركز التعليم الإلكتروني بإعادة جدولة امتحانات يوم الأحد وإعلانها للطلبة