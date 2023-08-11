“كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة” ورشة عمل تنظمها جمعية لمة فن

وطنا اليوم – عقدت جمعية لمة فن في مقرها بجبل اللويبده بعمان ورشة عمل بعنوان “كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة” تحدث فيها من العراق الشقيق الدكتور علي شاكر المدرب في العلاج النفسي والتطوير السلوكي في بريطانيا. وأشار الدكتور شاكر في الورشة التي قدمها كأهداء منه لرواد الجمعية دعماً منه للشباب إلى أن الشخصيات الصعبة توجد في كل مكان وربما تكون أنت نفسك أحدها، كما أن كثير من الناس قد يمرون بأوقات عصيبة تجعلهم يتصرفون بشكل سيء على غير طبيعتهم. وأضاف يقول…فإذا أردت أن تبقي على علاقتك مع شخص صعب المراس سنحتاج لتنمية مهاراتنا في التأقلم والتفاوض. وقال الدكتور شاكر أنه عندما نوشك على الجدال مع شخصية صعبة ينبغي أن نقرر إذا كانت المشكلة تستحق مجهودنا في النقاش، فليس كل نقاش يجب خوضه وكلما أدركت هذه الحكمة مبكراً، كلما أصبحت أسعد في حياتك، وأضاف أنه في أحسن الظروف سنستطيع نحن والشخص صعب المراس أن نتجنب اختلافاتنا جانبًاَ ونتنازل بعض الشيء، نسأل أنفسنا إذا كان الموقف يؤرقنا بشدة لدرجة أنه ينبغي أن نفاتح الشخص فيه.

وقال إننا نفكر في علاقتنا بالشخص، فإذا كان المدير مثلًا أو الشخص الذي له سلطة عليك فقد تضطر إلى قبول أشياء لا تحبها (إلا إذا كان تصرفاً إستغلالياً)، أما إذا كان فرداً في الأسرة أو صديقاً فقد تحتاج لئلا تخوض أية جدالات معه وتوفر عليكما المضايقة.