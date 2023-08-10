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تأجيل امتحانات في الهاشمية بسبب موجة الحر

منذ 4 ساعات
تأجيل امتحانات في الهاشمية بسبب موجة الحر

وطنا اليوم:أجلت الجامعة الهاشمية الامتحانات الإلكترونية المنوي عقدها الأحد إلى الأربعاء 16 آب الحالي، وسترحل الجلسات إلكترونيا، وعند إعلان مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الإلكترونية؛ نظرا لموجة “الحر الشديد” المتوقعة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.
وقالت الجامعة، إنّ إعادة جدولة الامتحانات الورقية للأحد ستكون بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وستحول محاضرات الأحد (عن بُعد)، وتعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.
وأضافت أن دوام منسوبي الجامعة سيكون لغاية الساعة 12 ظهرا؛ إلا من تقتضي طبيعة دوامه وعمله غير ذلك.
وأشارت إلى أن الكليات والعمادات والوحدات والدوائر ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال أي نشاطات مبرمجة الأحد وتستدعي إجراءات وترتيبات خاصة، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال امتحانات ما بعد الاثنين في حال استمرار شدة الموجة


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