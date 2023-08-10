تحديث بيانات القبول الموحد واختر تخصصك للبكالوريوس والدبلوم

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أنه واستعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2023-2024، فإن الوحدة قد أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني بقسميه قسم مرحلة البكالوريوس، وقسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

وتحدثت عن التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي المقبل من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس وعددها (523) تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وطلب القبول الموحد لمرحلة الدبلوم وعددها (121) تخصصاً في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، إضافةً إلى طلب آخر للقبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية وعددها (12) تخصص.

وذكرت أن موقع الوحدة يتضمن نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية وفقاً لدراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام (2022 – 2023).

ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في إمتحان الثانوية العامة لهذا العام سواءً من داخل أو خارج الأردن وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي (www.admhec.gov.jo)وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في السنوات الخمس الأخيرة للاسترشاد بها فقط، والأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد ، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

“اختر تخصصك”

كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديث بيانات البوابة الإلكترونية “اختر تخصصك” والتي تتضمن خطة توجيهية وارشادية للطلبة لاطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والاقليمي وتوفير العديد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

كما تتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم المهني والتقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية وبعض الدراسات المتعلقة بالموضوع والتي تساعد الطالب في اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل.

كما تحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص وما هي الصعاب التي تواجهه وكيف يمكن أن يتغلب عليها، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية، ويمكن الدخول إلى هذه البوابة من خلال الرابط التالي (http://admhec.gov.jo/mjr2017/)