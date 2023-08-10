العلم الأردني يرفرف في مدينة ‏‏كرايستشرش النيوزيلندية

وطنا اليوم:رفعت مدرسة ‏‏في ‏نيوزيلندا‏‏ ‏ العلم الأردني بعد أن حصلت الطفلة الأردنية ماريا الشلالدة المقيمة مع عائلتها في مدينة ‏‏كرايستشرش على المرتبة الاولى في المدرسة بالصف الأول.

وقال والد الطفلة إن المدرسة أقامت حفلاً تكريمياً لابنته لتفوقها أكاديمياً واجتماعياً وتم رفع العلم الأردني لتكريمها على جهدها، مضيفا أن المعلمات أشادوا بالثوب الذي لبسته ماريا خلال حفل التكريم مما دفعهم لرفع العلم الأردني تعزيزاً لروح الانتماء لديها.

وذكر أن اسم المدرسة ” South Hornby school” وتقع في مدينة ‏‏كرايستشرش والتي تعتبر أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلند