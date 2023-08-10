وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر وظائف شاغرة على النحو التالي:

مشرف مختبر التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات

1. أردني الجنسية

2. شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات بتقدير لا يقل عن جيد

3. يفضل من لديه خبرة في نفس المجال

أمين مستودع المواد الكيماوية

أن يكون أردني الجنسية

أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في تخصص الصيدلة أو المختبرات الطبية بتقدير لايقل عن جيد

يفضل من لديه خبرة في نفس المجال

تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية

دوام يوم الخميس 17/8/2023م.

للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694