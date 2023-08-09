أورنج ترعى معرض ومؤتمر AIDTSEC 2023 للمرة الثانية على التوالي

وطنا اليوم: استكمالاً لشراكتهما، وقّعت أورنج الأردن ممثلةً بنائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، المهندس سامي سميرات، اتفاقية رعاية مع شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن) ممثلةً بنائب رئيس مجلس إدارة سوفكس، العميد المهندس أيمن البطران، وبحضور المدير التنفيذي لمعرض سوفكس، السيد أحمد الطويل، لترعى أورنج معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2023 للمرة الثانية على التوالي والذي سيعقد على مدار يومي 4-5 أيلول في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.

يعقد مؤتمر AIDTSEC الذي يعدّ أهم مؤتمر للذكاء الاصطناعي في المنطقة كل عامين ليوفّر منصة تجمع الخبراء والمبتكرين والشركات الناشئة في مجال تقنية الدفاع بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقد أقيمت النسخة الأولى من المعرض في عام 2021 تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وبدعم من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأكّد المهندس سامي سميرات: “نعتزّ بالشراكة المتميزة التي تجمعنا بسوفكس، لا سيما وأنّ المؤتمرات التي تعقدها تلقى اهتماماً من كافة الدول وتركّز على أبرز المحاور العالمية التي تقع في قلب التطوّر المستمر، وفي مقدّمتها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي اللذان يشكلان جزءاً كبيراً من استراتيجية أورنج وخدماتها المتميزة، مع التزام أورنج بتوفير تجربة ذات قيمة مضافة بمستوى عالمي وجودة عالية”.

من جانبه، عبّر السيد أحمد الطويل عن خالص الامتنان والاعتزاز بالشراكة الناجحة التي استمرت لسنوات مع أورنج الأردن، مؤكّداً: “نحن ممتنون لثقتكم بشركة سوفكس الأردن ونتطلع إلى المزيد من التعاون والنجاح المشترك في المستقبل”.