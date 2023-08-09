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بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية اصدار البطاقات الجامعية الذكية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا‎

منذ 4 ساعات
بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية اصدار البطاقات الجامعية الذكية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا‎

وطنا اليوم:جددت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ثقتها ببنك القاهرة عمان بتوقيعها اتفاقية لتحويل الهوية الجامعية لطلبة الجامعة إلى بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات.
وإضاف بنك القاهرة بموجب الاتفاقية خدمات نوعية لحامل البطاقة تشمل تكنولوجيا الدفع الالكتروني والعمليات المالية الآمنة عبر شبكة الانترنت.
ووقع الاتفاقية عن البنك الرئيس التنفيذي كمال البكري، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم ، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سرحان حدَّاد، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة .
يسعى البنك إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرها لتقديم خدمات بنكية متميزة، وتقديم خدمات متميزة للجامعات الأردنية تشمل العاملين فيها من أكاديميين وإداريين وطلبة.
يقوم بنك القاهرة عمان بإصدار وتشغيل بطاقات هوية ذكية متعددة الاستخدام لطلبة الجامعة، وإضافة خدمات نوعية لحامل البطاقة تشمل تكنولوجيا الدفع الالكتروني والعمليات المالية الآمنة عبر شبكة الانترنت فيما يمكن للطالب استخدام البطاقة داخل الحرم الجامعي كبطاقة هوية تعريفية، ولدفع الرسوم الجامعية، وللدفع لمرافق الجامعة التي يتوفر بها أجهزة نقاط بيع (Point of Sale) كما يمكن للطالب استخدام البطاقة للشراء عبر الانترنت، وإمكانية تعبئة البطاقة بالنقود من خلال فروع البنك و أجهزة Kiosk صممت خصيصا لهذه الغاية.
ومن مزايا البطاقة الذكية، تمكين الطلبة من الاستفادة من الخصومات التي يوفرها البنك لدى شبكة خصومات (تجار/محلات تجارية وغبرها) تشمل العديد من القطاعات التي يحتاجها حامل البطاقة، والاستفادة من الخصومات والعروض التي ترتبها الشركات المصدرة لبطاقات وخدمات الدفع العالمية والمحلية ضمن شبكة محلات معتمدة داخل وخارج الأردن.


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