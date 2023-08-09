رئيس جامعة البترا يبحث سبل التعاون العلمي مع الملحق الثقافي الكازاخستاني

وطنا اليوم:بحث رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم مع المستشار الثقافي في جمهورية كازاخستان جينيس توريكوف سبل التعاون العلمي والتبادل الطلابي.

واستقبل عبد الرحيم في مكتبه الملحق الثقافي الكازاخستاني، وقدم نبذة تعريفية عن البرامج الأكاديمية والاعتمادات الدولية التي حصلت عليها الجامعة، ثم قدم درع الجامعة لتوريكوف.

وحضر اللقاء مساعد الرئيس للتعاون الدولي الأستاذ الدكتور عمر عطاري، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ومديرة مركز اللغات الدكتورة علا الدباغ.

وبعد انتهاء اللقاء تجول الوفد في عدد من مرافق الجامعة