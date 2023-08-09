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وكالة المشاريع الأوروبية تدعم مشروع بحث علمي مقدَّم من جامعة البترا

منذ 4 ساعات
وكالة المشاريع الأوروبية تدعم مشروع بحث علمي مقدَّم من جامعة البترا

وطنا اليوم:حصلت جامعة البترا على منحة مقدمة من الوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة ضمن مشاريع برنامج إيراسموس بلس للعام 2023، لدعم أحد مشاريعها البحثية، ضمن ثلاث منح يقدمها البرنامج للجامعات الأردنية كاملة. وكانت جامعة البترا هي الجامعة الأردنية الخاصة الوحيدة الحاصلة على هذه النتيجة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية ممثلة بالوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة قبل أيام نتائج تقييم مقترحات مشاريع برنامج إيراسموس بلس للعام 2023. وكانت جامعة البترا ممن حصل على منحة البرنامج عن مشروعها المقدم تحت عنوان: “Promoting Integrated Green Competences for Sustainable Development in Architectural Education through Experiential Lab-based, Active Learning – (Pro-Green_Labs)”.
ويهدف مشروع جامعة البترا إلى تعزيز التنمية المستدامة في التعليم المعماري، ورعاية المهندسين المعماريين المستقبليين، مع التزام قوي بالإشراف البيئي.
ويضم فريق عمل المشروع كلًا من الدكتور عمرو ياغي، والدكتور عامر الجوخدار، والدكتورة شذى ملحيس، والدكتور علي المقوسي.
ويشارك في المشروع الذي يستمر لثلاث سنوات بدءاً من العام 2024، كلٌّ من جامعة البترا، والجامعة الألمانية الأردنية، و جامعة “Bauhaus-Universität Weimar” في ألمانيا بصفتها المنسق العام الأوروبي للمشروع


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