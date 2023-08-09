منح دراسية مقدمة من Yeditepe University في تركيا لجميع المراحل الدراسية

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من Yeditepe University في تركيا لجميع المراحل الدراسية (البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه) في تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2023/2024 بنسب (100% و50%) وحسب البرنامج والتخصص، كما تشمل هذه المنح تخصصات طبية (الطب وطب الأسنان) لمستوى الماجستير والدكتوراه) فقط.

آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي:

https://ebs.yeditepe.edu.tr/Account/login.aspx

وللاطلاع على قائمة التخصصات لكل برنامج :

للاطلاع على شروط القبول (اضغط هنا)

على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.