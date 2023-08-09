العلوم الطبية في عمان الأهلية تقيم يوماً طبياً تطوعياً بدار الضيافة للمسنين

وطنا اليوم:أقامت كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمان الاهلية ضمن سلسلة أنشطتها التطوعية يوماً طبياً شاملاً بدار الضيافة للمسنين بالجويدة “جمعية الأسرة البيضاء “.

حيث شاركت أقسام العلاج الطبيعي والبصريات والعلوم الطبية المخبرية والسمع والنطق وقام المتطوعون بتقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمنتفعين في الدار.

فقد قام قسم العلوم الطبية المخبرية بعمل فحوصات للسكري وقوة الدم وضغط الدم للمنتفعين وأجرى كادر قسم العلاج الطبيعي في الكلية تقييمات للمنتفعين في الدار تشمل تقييم القدرات والمعينات الحركية والارشادات اللازمة لاستخدام الكراسي المتحركة والتوصيات المناسبة بما يخص المواظبة على العلاج الطبيعي لكبار السن.

كما وقام مركز جامعة عمان الأهلية للسمع والنطق بعمل مسح سمعي ونطقي وشارك قسم البصريات في عمل فحوصات تشمل فحص اللطخة الصفراء وقاع العين للتأكد من سلامة الشبكية بالإضافة الى فحص النظر للقريب والتأكد من مدى الحاجة لنظارات القراءة لكبار السن ، وعليه قام المشاركون بتقديم التوصيات والارشادات للعاملين في المركز لرعاية النزلاء والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

هذا ومن الجدير ذكره أن كلية العلوم الطبية المساندة تعتبر من أهم الكليات في جامعة عمان الأهلية وأكثرها توسعا وتحتوي على عدد من التخصصات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل وهي العلوم الطبية والمخبرية والسمع والنطق والبصريات والتجميل والعلاج الطبيعي بالإضافة إلى تخصص التقنية الحيوية الصيدلانية الذي سيبدأ باستقبال الطلبة اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023 / 2024