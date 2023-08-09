واتساب تطلق رسميًا ميزة مشاركة الشاشة لمنافسة زوم

وطنا اليوم – بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الثلاثاء إطلاق ميزة مشاركة الشاشة بهدف تحسين تجربة المكالمات المرئية، ولمنافسة خدمات مؤتمرات الفيديو الشائعة، مثل: تيمز من مايكروسوفت، وميت من جوجل، وزوم، بالإضافة إلى فيس تايم من آبل. وأعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا، المالكة لواتساب، (مارك زوكربيرج)، عن الميزة الجديدة في منشور له في فيسبوك، وعبر قناته في إنستاجرام، وقال إن الميزة سوف «تسمح لك بمشاركة مستنداتك وصورك وحتى عربة التسوق الخاصة بك مع جهات الاتصال المتاحة في مكالمات الفيديو». وكانت واتساب قد بدأت اختبار ميزة مشاركة الشاشة في تطبيقها المخصص لنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل في شهر أيار/ مايو الماضي، والآن يمكن الوصول إليها في واتساب بالنقر على زر المشاركة الذي يظهر حين إجراء مكالمات الفيديو. ويمكن للمستخدمين الاختيار بين مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بأكملها. وهذا مشابه لكيفية عمل وظيفة مشاركة الشاشة في منصات مؤتمرات الفيديو النموذجية، مثل: ميت، وزوم. وقالت واتساب إنها بدأت تدريجيًا إطلاق ميزة مشاركة الشاشة لتطبيقها في أنظمة أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وهذا يعني أن الميزة قد تحتاج بعض الوقت لتصل إلى المستخدمين.

وبالإضافة إلى ميزة مشاركة الشاشة، أطلقت واتساب ميزة دعم مكالمات الفيديو في الوضع الأفقي لتقديم تجربة مشاهدة أوسع وأشمل مقارنةً بالوضع الرأسي الحالي. يُشار إلى أن المكالمات المرئية أصبحت جزءًا مهمًا من واتساب منذ أكثر من ست سنوات، وقد أُطلقت للمستخدمين جميعهم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ومع ذلك، عملت واتساب منذئذ على تحسين الميزة للتفوق على خدمات التراسل الفوري الأخرى. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الخدمة ميزة (الصورة في صورة) لمكالمات الفيديو لنظام آي أو إس، وفي 27 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت رسميًا عن إطلاق ميزة رسائل الفيديو الفورية. هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.