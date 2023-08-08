شاهد.. فتاة تصرخ وتنهار من البكاء بسبب فوبيا الشجر

وطنا اليوم: أثار مقطع فيديو متداول على موقع التغريدات القصيرة تويتر، حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث ظهر في الفيديو فتاة تنهار بالدموع بسبب معاناتها من فوبيا الشجر.

وتظهر في الفيديو سيارة التي تستقلها فتاة برفقة أشخاص آخرين، وهي تصرخ بشكل هستيري، بينما يبدو من أصوات الأشخاص الذين برفقتها بجوارها الإندهاشة بسبب صراخها من رؤيتها للأشجار.

فتاة تنهار بالدموع بسبب فوبيا الشجر 😨! pic.twitter.com/IIDEGptOJZ — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 8, 2023



وتردد الفتاة المصابة بفوبيا الخوف من الأشجار في الفيديو: “يحسبوني أمثل ودموعي أربع أربع وقلبي يدق محد حاس إلا إللي مجرب الشعور”.