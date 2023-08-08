أكاديمية البرمجة تفتح باب التسجيل في البلقاء والزرقاء لزيادة فرص الشباب

وطنا اليوم:تستمر أورنج الأردن في تدريب الشباب من أجل التشغيل، حيث أعلنت مؤخراً عن فتح باب التسجيل في الفوج الثالث من أكاديمية البرمجة في كلّ من البلقاء والزرقاء استكمالاً للبرنامج التدريبي الناجح في مختلف محافظات المملكة، خاصة بعد أن توسّع ضمن إطار مشروع “مساحة الابتكار”، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يتم تنفيذه بتمويل مشترك من اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار الأردن”، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب تخريج الفوج الثاني من الأكاديمية في البلقاء والزرقاء لتزوّد الشباب والشابات بتدريب مكثف ومجاني على أهم لغات البرمجة المطلوبة والمهارات الشخصية واللازمة لسوق العمل التنافسي، بعد أن بلغت نسبة التشغيل بين خريجي أكاديمية البرمجة في المحافظات (العقبة، إربد، البلقاء والزرقاء) 80% وفي عمّان 85%.

ويستفيد خريجو الأكاديمية من البرنامج التدريبي بالشراكة مع الشريك الأكاديمي الفرنسي سمبلون في أجواء تفاعلية لتطوير مهاراتهم البرمجية ضمن منهاج متميز بالكفاءة وعلى أيدي مدرّبين خبراء، وذلك عبر مشاريع فردية وجماعية يتبعها تدريب عملي في إحدى شركات التكنولوجيا لتطبيق ما تعلّموه على أرض الواقع.

وفي نهاية التدريب، يحصل طلبة الأكاديمية على شهادات معتمدة من سمبلون، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يزيد من فرصهم ويؤثر إيجابياً في حياتهم المهنية والعملية.

وإذ تفتح أكاديمية البرمجة في البلقاء والزرقاء باب التسجيل لغاية 13 آب 2023، يمكن للمهتمين من الشباب والشابات بعمر 18-30 عاماً سواءً من طلبة الجامعة أو غيرهم، التسجيل الآن لتدريب مدته 4 أشهر من خلال الرابط التالي للزرقاء https://zarqa.orangecodingacademy.com أو

https://balqa.orangecodingacademy.com للبلقاء.

ويعمل مشروع “مساحة الابتكار” المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

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