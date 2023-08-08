مذكرة تعاون بين جامعة فيلادلفيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)‎

وطنا اليوم:وقعت جامعة فيلادلفيا اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع برنامج Triple Win / الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وتهدف مذكرة التعاون إلى توطيد أطر التعاون بين الطرفين لغايات توفير فرص عمل لحاملي درجة بكالوريوس التمريض للعمل في ألمانيا.

وبموجب الاتفاقية الموقعة من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح ومستشارة البرنامج في الوكالة الألمانية ريم حوسه يزود Triple Win جامعة فيلادلفيا بمعايير الاعتماد المحدثة للاطلاع على متطلبات سوق العمل الألماني الخاص بالتمريض.

وتعمل جامعة فيلا دلفيا وبرنامج Triple Win معا لتوفير فرص لخريجي الجامعة للاستفادة من البرنامج ودخول سوق العمل الألماني كممرضين مساعدين ومن ثم الحصول على مسمى ممرضين معتمدين بعد حصولهم على الاعتماد الألماني.

كما يشارك فريق Triple Win في الأنشطة المختلفة في الجامعة مثل الأيام المفتوحة وأيام التوظيف.