بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مذكرة تعاون بين جامعة فيلادلفيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)‎

منذ 4 ساعات
مذكرة تعاون بين جامعة فيلادلفيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)‎

وطنا اليوم:وقعت جامعة فيلادلفيا اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع برنامج Triple Win / الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وتهدف مذكرة التعاون إلى توطيد أطر التعاون بين الطرفين لغايات توفير فرص عمل لحاملي درجة بكالوريوس التمريض للعمل في ألمانيا.
وبموجب الاتفاقية الموقعة من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح ومستشارة البرنامج في الوكالة الألمانية ريم حوسه يزود Triple Win جامعة فيلادلفيا بمعايير الاعتماد المحدثة للاطلاع على متطلبات سوق العمل الألماني الخاص بالتمريض.
وتعمل جامعة فيلا دلفيا وبرنامج Triple Win معا لتوفير فرص لخريجي الجامعة للاستفادة من البرنامج ودخول سوق العمل الألماني كممرضين مساعدين ومن ثم الحصول على مسمى ممرضين معتمدين بعد حصولهم على الاعتماد الألماني.
كما يشارك فريق Triple Win في الأنشطة المختلفة في الجامعة مثل الأيام المفتوحة وأيام التوظيف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:36

تعيينات بوظائف الفئة الثالثة في الأوقاف (أسماء)

19:25

أجواء لاهبة قادمة .. الأردن هذه المرة في قلب القبة الحرارية

19:18

إنهاء العمل بتحويلات نفق المزارع – تقاطع عين غزال

19:16

الأحزاب الوسَطية تتأرجح؛ نتيجة غياب الرؤية

19:12

الصفدي: ضرورة تجويد نصوص معدل الملكية العقارية

19:08

تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة للالتزام بالرواتب

19:05

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

17:44

تشكيليوا الأردن ينجزون رسومات على بوابة قرية جرف الدراويش

17:35

مناقشة مشروع قانون معدل للملكية العقارية لعام 2023

17:21

البلقاء تبحث سبل إنشاء معهد للتدريب والتشغيل

17:17

بريطانيا تعلن فرض 22 عقوبة جديدة على شركات روسية تستورد الإلكترونيات

17:07

الصندوق الهاشمي للتنمية ينظم يوما طبيا مجانيا للبدو

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-8-2023والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكرك