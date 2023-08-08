الجامعة الاردنية تكرم شركة التأمين الاسلامية

وطنا اليوم:تقديراً لمساهمات شركة التأمين الاسلامية في دعم كلية الشريعة في الجامعة الاردنية ونشاطاتها المختلفة وعلى مدار اعوام ، سلم معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات درعاً تكريمياً للسيد رضا دحبور مدير عام شركة التأمين الاسلامية وذلك خلال حفل افتتاح اليوم العلمي لكلية الشريعة في الجامعة الاردنية بعنوان ” الفضاء الالكتروني بين منظومة القيم والواقع” وتكريم نخبة من العلماء واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في كلية الشريعة.

وبهذه المناسبة قال السيد رضا دحبور”نقدر تكريم الجامعة الاردنية لشركتنا التي تسعى باستمرار الى تعزيز علاقتها التشاركية مع الجامعة الاردنية وكلية الشريعة وذلك منذ تأسيسها تأكيداً لتحمل شركتنا لمسؤولياتها الاجتماعية بتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي و توفير جميع سبل الدعم لمؤسسات التعليم الجامعي والمسيرة العلمية والبحثية والتي تعنى بالخصوص في الاقتصاد الإسلامي وتساهم في تطوير نظام التأمين الإسلامي الداعم للاقتصاد الوطني ، مشيداً بجهود الجامعة الاردنية وكلية الشريعة وحرصهم على توطيد اواصر التعاون مع الجميع لما في خدمة ومصلحة مسيرة التعليم والبحث العلمي .

من جانبه قدم الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني عميد كلية الشريعة بالجامعة الاردنية الشكر والتقدير لشركة التأمين الاسلامية ودورها البارز بتقديم مختلف انواع الدعم لنشاطات كلية الشريعة لتحقيق رسالتها الهادفة بدعم العلماء ودورهم البارز في خدمة المجتمع.