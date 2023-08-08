الخوالدة يشارك بمؤتمر: دور الحوار الاجتماعي في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر

وطنا اليوم:شارك الدكتور رضا الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية وعميد البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية في مؤتمر: دور الحوار الاجتماعي في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر يوم الاحد 6-8-2023 بفندق “الاردن انتركونتننتال/ عمان” والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات ضمن مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في دول جنوب المتوسط .

وقدم الدكتور الخوالدة محاضرة حول “الامن الغذائي في الأردن والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر” شرح فيها الوضع الحالي للأمن الغذائي الأردني والتحديات التي يتعرض لها الأمن الغذائي وقطاع الزراعة والمياه ومن بينهما التغيرالمناخي وسبل التكيف والصمود أمام التغير المناخي.

وتطرق الى الانتقال العادل في ضوء المعطيات الحالية لضمان حياة عادلة وكريمة ونظيفة للأجيال القادمة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفتح فرص عمل للعمالة الأردنية والمشاركة في تخفيف البطالة في القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر .

ودار نقاش موسع حول دور الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية في منظومة الأمن الغذائي الأردني والعربي والعالمي ، وفي ضوء النزوح والزيادات السكانية غير المخطط لها في بعض البلدان وخاصة الأردن .

· وقد القيت عدة كلمات مختصرة في جلسة الافتتاح ، حيث تحدث كل من :عطوفة الدكتور موسى شتيوي – رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومعالي الدكتور معاوية الردايدة – وزير البيئة. وهيلموت إليشر : مدير البرامج النقابية والعدالة الاجتماعية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الوسط ، مؤسسة فريدريش إيبرت. والسيد شاهر سعد / رئيس الاتحاد العربي للنقابات. والدكتور احمد مجدلاوي / رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني. وسارة هيب، مديرة مشروع المناخ والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤسسة فريدريش إيبرت.

ثم توالت جلسات المؤتمر وفق التالي :

*** الجلسة الأولى : ناقشت خريطة القطاعات الاقتصادية والمسار الوطني للانتقال العادل للاقتصاد الأخضر في الاردن، وأدار الجلسة / محمد المعايطة (الاتحاد العربي للنقابات) وقدمت فيها عدة اوراق عمل هي :

· خريطة القطاعات التي سيمسها تغييرات الطاقة نحو انتقال اخضر، قُدّمت من وزارة الاستثمار والاستثمارات الخضراء في الاردن.

· دور وزارة التخطيط في حشد التمويل لتنفيذ الخطط والبرامج في مجال، قُدّمت من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

· دور العمال وممثليهم في تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في الاردن قدمها السيد محمد عربيات/ الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن.

*** الجلسة الثانية : ناقشت مشروع قطاع النقل الأخضر في الأردن ، وأدار الجلسة معالي المهندس جميل مجاهد وقدمت فيها أوراق العمل التالية :

· الانتقال العادل ومشروع النقل الاخضر في الأردن ، قدمها السيد بلال ملكاوي/المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل.

· تجربة امانة عمان حول مشروع النقل الأخضر في الاردن، قُدّمت من امانةعمان.

*** الجلسة الثالثة : ناقشت الامن الغذائي في الاردن ،أدارالجلسة معالي الدكتور محمود الدويري وقدمت فيها اوراق العمل التالية :

· الامن الغذائي في الاردن والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر قدمها الدكتور رضا الخوالدة وزير الزراعة سابقاً.

· برامج التغير المناخي والأمن الغذائي وتطبيقاتها قُدّمت من جامعة جرش.

*** الجلسة الرابعة ناقشت تمويل الانتقال الأخضر في الاردن ، وأدارالجلسة المهندس زياد عبيدات وقدمت فيها اوراق العمل التالية :

· الدعم الدولي لتمويل المشاريع الخضراء قدمها السيد كمال الجموعي متحدث على Zoom.

· سبل التمويل الداخلي قدمها السيد أسامة العزام – بنك تنمية المدن والقرى