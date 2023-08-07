جامعة البترا تفتح باب القبول في ماجستير الحقوق

وطنا اليوم:أعلنت جامعة البترا عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج ماجستير الحقوق في كلية الحقوق، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024. هذا وقد حصلت كلية الحقوق في جامعة البترا على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير، إذ وافقت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على هذا الاعتماد بموجب قرارها رقم (422/22/2023) الصادر في جلستها رقم (22/2023) بتاريخ 26/7/2023 -2023.

وكان مجلس التعليم العالي وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5-2023 على استحداث برنامج الماجستير في الحقوق في جامعة البترا اعتبارا من العام الجامعي 2023-2024 شريطة اعتماده اعتماداً خاصاً قبل بدء التدريس فيه.

وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: “إن البرنامج سيوفر للملتحقين فيه فرصة تنمية المعرفة المتخصصة لأحدث ما توصلت إليه الدراسات في مجال الحقوق، وينمي كذلك القدرة على التفكير النقدي لقضايا المعرفة المتعلقة بالتخصص وما يقابلها من مهارات وكفايات متخصصة، بما ينسجم مع تصنيف التخصص في المستوى التاسع في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات. واوضح كذلك بأن التخصص الدقيق لهذا البرنامج سيكون مرتبطًا بأطروحة الماجستير التي يعدها الطالب، ما يتيح للملتحقين بالبرنامج فرصة تحديد رغباتهم وتوجيهها للتخصص الدقيق حسب رغبتهم”.

ودعا عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا إلى الالتحاق بهذا البرنامج الذي سيسعى لصقل ورفع قدرات الطلبة في المجالات القانونية، كالتحليل المنطقي، والتفكير الناقد، والصياغة القانونية السليمة، بالإضافة إلى منحهم فرص التخصص في أحد المجالات القانونية في المسائل المستحدثة، ما يؤهلهم للحصول على فرص عمل محلياً وإقليمياً ودولياً في الكثير من المجالات، مثل: القضاء، و المحاماة، والعمل في منصب مستشار قانوني في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أو باحث قانونيّ في الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات”