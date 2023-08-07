“الأردنية” الأولى محليا والتاسعة عربيا في تصنيف “ويبوميتركس” للجامعات العالمية

وطنا اليوم: حققت الجامعة الأردنية إنجازا جديدًا، ضمن النسخة الأحدث من تصنيف “ويبوميتركس” للجامعات العالمية الصادر في شهر تموز 2023، حيث تضمنت هذه النسخة تصنيف الجامعة الأردنية بصفتها الأولى على مستوى الجامعات المحلية، والتاسعة على مستوى الجامعات العربية.

يُشار إلى أن تصنيف “ويبوميتركس” يحتسب 50% من علامته بناء على عدد الروابط الراجعة “Backlinks” غير المكررة لمواقع الجامعات الإلكترونية، فيما يحتسب باقي العلامة وفقًا لعدد أبحاث الجامعة المنشورة.

وأجرى الموقع الإلكتروني للجامعة التحديثات المهمة على بنيته التحتية لجميع المواقع الإلكترونية التابعة، في الوقت الذي رُحّلت فيه تلك المواقع إلى أجهزة خوادم جديدة ذات كفاءة عالية، كما استُخدمت تقنيات حديثة، كأداة “Ahrefs”، اتّباعًا لأحدث الأساليب المعتمدة لتحسين الروابط وزيادة جودتها.

ويسعى مركز تكنولوجيا المعلومات، في سياق تعزيز التحول الرقمي وأتمتة العمليات والإجراءات التي ركزت علها الخطة الاستراتيجية للجامعة الاردنية (2022/2027)، إلى تحقيق عديد من الإنجازات المشابهة خلال المرحلة المقبلة.