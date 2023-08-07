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أورنج الأردن تختار التعاون مع إريكسون لتعزيز البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس

7 أغسطس 2023
أورنج الأردن تختار التعاون مع إريكسون لتعزيز البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس

وطنا اليوم:اختارت أورنج الأردن التعاون مع شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، لتعزيز البنية التحتية لشبكتها الأساسية (Core network) من خلال تنفيذ حلول الشحن السحابية مزدوجة الوضع لشبكة الجيل الخامس الأساسية (Core network) وشبكة الجيل الخامس.
وستتيح ترقية البنية التحتية لشبكة أورنج الأردن تعزيز تجارب المستخدم النهائي، وتمكين الانتقال إلى شبكة الجيل الخامس المستقلة وإطلاق حالات استخدام مبتكرة مرتبطة بها، مثل تقطيع الشبكة.
وسيتيح الوضع المزدوج لشبكة الجيل الخامس الأساسية (Core network) من إريكسون والذي يستند إلى تقنية السحابة الأصلية القائمة على الخدمات المصغّرة لأورنج الأردن تحسين فعالية التكلفة الإجمالية للملكية، والانتقال بشكل سلس إلى شبكة الجيل الخامس وشبكة الجيل الخامس المستقلة. كما سيمكّن هذا الحل أورنج الأردن من تقديم وظائف جديدة بسرعة أكبر، وإجراء الصيانة المطلوبة وتلبية متطلبات القطاعات الجديدة بمرونة ورشاقة.
ومن خلال توفير نظام معياري واحد مفتوح وقابل للتطوير ومتقارب للشحن عبر الإنترنت باستخدام معايير وبروتوكولات القطاع، ستوفر حلول الشحن من إريكسون لأورنج الأردن بيئة فعّالة ومركزية لمشتركي شبكة الجيل الخامس تقدم خدمات جديدة إلى السوق بسرعة كبيرة وتعزز تجارب المستخدم النهائي. وسبق لإريكسون أن زوّدت أورنج الأردن بحلول الشحن لمشتركي الجيل الثالث والرابع.
وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمبيعات الكلية في أورنج الأردن، المهندس وليد الدولات: “إنّ العمل مع إريكسون أساسي ضمن جهود أورنج الأردن المتواصلة لتطوير البنية التحتية للشبكة الأساسية (Core network) لتلبية متطلبات الاتصال المتزايدة في المملكة الأردنية الهاشمية. وستمكننا حلول الشحن مزدوجة الوضع من إريكسون لشبكة الجيل الخامس الأساسية (Core network) وشبكة الجيل الخامس من تقديم خدمات مرنة وفعالة وقابلة للتطوير لزبائننا، بما يتماشى مع طموح المملكة لتسريع بناء مجتمع رقمي أكثر اتصالاً في الأردن”.
من جانبه، قال كيفين ميرفي، نائب الرئيس، رئيس وحدة عملاء شمال الشرق الأوسط في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “سيساهم التعاون مع أورنج الأردن لتعزيز شبكتها بحلول الشحن السحابية مزدوجة الوضع لشبكة الجيل الخامس الأساسية (Core network) وشبكة الجيل الخامس في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنوعاً في المملكة الأردنية الهاشمية. وتعمل أورنج الأردن وإريكسون، عبر تمكين خدمات مبتكرة تعد الأفضل في فئتها للمستهلكين وتوفير ميزات مرنة وقابلة للتطوير، على تعزيز شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوطنية في المملكة بما يتماشى مع رؤية الأردن 2025”


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