القبول الموحد تعلن ترتيبات قبول طلبة ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الطلبة ذوي الإعاقة الراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد المخصصة لهم في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الحكومية، والطلبة الراغبين بالتجسير في الجامعات الحكومية، والخاصة مراجعة الوحدة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 13 / 8 / 2023، وفقاً للإجراءات التالية:

• إحضار النسخة الأصلية من تقرير اللجان الطبية اللوائية.

• إحضار النسخة الأصلية من التقرير التشخيصي المعتمد والصادر عن المستشفيات الحكومية، المستشفيات الجامعية، الخدمات الطبية الملكية ومراكز تشخيص الإعاقة والمركز الوطني للصحة النفسية العامة للطلبة ذوي الإعاقة النفسية.

• احضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.

• تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.

• تقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عند إعلان الوحدة عن ذلك.

• إحضار نسخة عن مصدقة الشهادة الجامعية المتوسطة للطلبة الراغبين بالتجسير شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (65%) على الأقل، وذلك وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة التجسير

يشترط أن تتضمن التقارير الطبية ما يلي:

• الإعاقة البصرية: وتشمل ما يلي:

– كف البصر : أن تكون حدة الابصار (6/60) أو أقل في العين الفضلى و / أو أن لا يتجاوز المجال البصري (10) درجات في العين الفضلى مع أفضل تصحيح بصري ممكن وبعد استنفاد كافة طرق العلاج.

– ضعف البصر الشديد: أن تكون حدة الابصار (6/21) أو أقل في العين الفضلى و أكثر من (6/60) و/ أو أن لا يتجاوز المجال البصري (20) درجة في العين الفضلى وأكثر من (10) درجات مع أفضل تصحيح بصري ممكن أو بعد استنفاد طرق العلاج.

على أن يحتوي التقرير الطبي على التشخيص وحدة الابصار والمجال البصري وديمومة الإعاقة.

• الإعاقة السمعية: تعتمد مستوى ضعف السمع (55) ديسيبل دون استخدام المعينات السمعية أو (35) ديسيبل أو أكثر في كلتا الأذنين مع استخدام المعينات السمعية بعد إجراء العلاج الطبي والجراحي إذا لزم (على أن تحسب عتبة السمع من الذبذبات (500-1000- 2000-4000) هيرتز، وأن يكون التقرير الطبي صادر عن طبيب سمعيات أو أخصائي سمعيات مصدق من طبيب أنف أذن وحنجرة.

• الإعاقة الحركية: أن يحتوي التقرير الطبي على طبيعة ودرجة الإعاقة الحركية/ الجسدية الخاضعة لهذه الترتيبات وفقاً للمعايير والضوابط والشروط الصادرة عن اللجنة الطبية المختصة المشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها. وفي كل الأحوال يجب أن تكون هذه الإعاقات على اختلاف طبيعتها ودرجتها خاضعة لتعريف الإعاقة الوارد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

• قصار القامة:اعتماد طول (135) سم فما دون لكلا الجنسين.

• الإعاقة النفسية:(الفصام العقلي غير مستجيب للعلاج، الفصام العقلي الزوري غير مستجيب للعلاج ، الذهان الزوري غير مستجيب للعلاج ، اضطراب المزاج ثنائي القطب غير مستجيب للعلاج) وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن المركز الوطني للصحة النفسية في العاصمة.

• اضطراب طيف التوحد: وذلك بموجب تقرير طبي موقع ومعتمد من طبيب أعصاب/باطني أو طبيب نفسي.

علماً بأن الوحدة ستقوم بتحويل الطلبة للخضوع للفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية المختصة المشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في اعتماد هذه التقارير والتأكد من انطباق شروط الإعاقة عليهم، حيث ستكون مواعيد مراجعة هذه اللجنة وفقا لنوع الإعاقة كما يلي:

• الإعاقة البصرية/ مراجعة مستشفى الجامعة الأردنية/عيادة الدكتور نخلة أبوياغي

 يوم الاثنين الساعة (8-3)

 يوم الثلاثاء الساعة (8-11)

• الإعاقة السمعية / سيتم تحديد موعد للفحص الطبي لكل طالب (يوم الاثنين أو الأربعاء من كل أسبوع)

• الإعاقة الحركية وقصار القامة/ سيتم تحديد موعد للفحص الطبي لكل طالب بعد التقدم بطلب استفادة علما بأن المواعيد ستكون أيام السبت في قاعة وحدة تنسيق القبول الموحد/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• الإعاقة النفسية مراجعة عيادات المركز الوطني للصحة النفسية (الفحيص) / الدكتور لؤي صقر ، أو الدكتور أشرف ابراهيم

 يوم الأحد الساعة (9-2)

 يوم الأربعاء الساعة (9-2)

ملاحظة هامة آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون وفقاً لما يلي:

• آخر موعد لتقديم الطلبات للطلبة الراغبين بالاستفادة من مقاعد البكالوريوس في الجامعات الحكومية هو نهاية دوام يوم الخميس 7 / 9 / 2023.

• آخر موعد لتقديم الطلبات للطلبة الراغبين بالاستفادة من مقاعد التجسير في الجامعات الحكومية هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 / 9 / 2023.

• آخر موعد لتقديم الطلبات للطلبة الراغبين بالاستفادة من مقاعد التجسير في الجامعات الخاصة هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/ 10 / 2023.

لا يجوز للطالب مراجعة الطبيب المختص لأكثر من مرة واحدة فقط