هل يتجه “الإسلامي” الى مقاطعة 2024… والسبب “الإلكترونية”
منذ ساعتين
وطنا اليوم – برزت ملامح خلال حديث اقطاب التيار الاسلامي وتصريحاته تشير الى بروز ملامح أولية على مستوى القواعد والكوادر تطالب بإعادة مراجعة موقف الحزب الأساسي للتيار من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2024 في ضوء التوجهات الرسمية الخاصة بتقليص مساحات الحريات العامّة وعلى الأخص حريات التعبير.
ويبدو أن الاصرار على قانون جرائم الإلكترونية يتضمّن تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة جدا أصبح من العناصر التي تؤثر في مشهد الانتخابات المقبلة على الأقل بالنسبة للأحزاب الكبيرة.
وتُشير مصادر حزب جبهة العمل الإسلامي إلى أن نقاشات بدأت بين كوارد الحزب الأكبر في البلاد وعناصره بعنوان جدوى وإنتاجية تكريس المشاركة في الانتخابات في ظل تشريعات تقيد الحريات العامة تحت مسوغ ضبط الانفلات الإعلامي والشبكات الرقمية.
ويتّضح هنا أن حزمة تشريعات فيما يبدو لها علاقة بالشبكة الإلكترونية ومُضاعفة غرامات مخالفات السير وتعديلات على قانون الملكية العقارية سلسلة من التشريعات التي تدفع النشطاء في المعارضة على الأقل لإعادة النظر في مسألة الزخم الانتخابي والمُشاركة في الانتخابات.