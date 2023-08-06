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“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

6 أغسطس 2023
“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

وطنا اليوم: نظم نادي أسرة القلم الثقافي، مساء اليوم الأحد، أمسية للحديث عن الراحلين الكاتب غسان كنفاني ورسام الكاريكاتير الفنان ناجي العلي، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الكتاب والفنانين والمهتمين.

وتحدث الكاتب جهاد الرنتسي عن غسان كنفاني الذي ولد في عكا عام 1936، وجرى اغتياله في بيروت عام 1972، والذي كانت أعماله الأدبية من روايات وقصص قصيرة متجذرة في عمق الثقافة العربية والفلسطينية، إذ أصدر غسان كنفاني حتى تاريخ اغتياله 18 كتاباً، منها: عائد إلى حيفا، رجال في الشمس، ما تبقى لكم، وأم سعد.

كما تحدث أيضا، عن الفنان الراحل ناجي العلي، الذي ولد في قرية الشجرة بين طبريا والناصرة عام 1937 وجرى اغتياله في لندن عام 1987، والذي يعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغير السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف.

وأضاف أن العلي ابتدع شخصية الصبي حنظلة الذي يعقد يديه خلف ظهره، وأصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي على رسوماته، وأضحى رمزا للصبي الصادق الشاهد على الأحداث.

وجرى عقب الأمسية، التي أدارها الكاتب عطا الشراري، نقاش وحوار، تركز على أعمال كنفاني والعلي وأسلوبهما في الكتابة والرسم والذي ما زال مؤثراً حتى اليوم.


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