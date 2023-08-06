“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

وطنا اليوم: اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، اليوم الأحد، فعاليات المخيم التدريبي للذكور من المستوى الذهبي لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 26 مشاركا.

ووفقا لبيان الجائزة اليوم، اختتم المخيم الذي استمر 5 أيام، بحضور عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد السالم.

وتضمن برنامج المخيم تدريب المشاركين على الإسعافات الأولية وتمارين إخلاء، وتنفيذ فعالية الإنزال الجبلي وخدمات مجتمعية وزيارة مركز أيتام عجلون ومتحف الدبابات ومحاضرة عن مخاطر المخدرات وتاريخ الأردن ومسير حول الجامعة.

كما جرى عقد محاضرات للمشاركين حول الحفاظ على الطبيعة وتنوع الحيوانات وعدد المحميات في الأردن من الجمعية الملكية لحماية الطبيعية وحفل سمر للمشاركين.