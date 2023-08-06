بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

6 أغسطس 2023
“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

وطنا اليوم: اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، اليوم الأحد، فعاليات المخيم التدريبي للذكور من المستوى الذهبي لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 26 مشاركا.

ووفقا لبيان الجائزة اليوم، اختتم المخيم الذي استمر 5 أيام، بحضور عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد السالم.

وتضمن برنامج المخيم تدريب المشاركين على الإسعافات الأولية وتمارين إخلاء، وتنفيذ فعالية الإنزال الجبلي وخدمات مجتمعية وزيارة مركز أيتام عجلون ومتحف الدبابات ومحاضرة عن مخاطر المخدرات وتاريخ الأردن ومسير حول الجامعة.

كما جرى عقد محاضرات للمشاركين حول الحفاظ على الطبيعة وتنوع الحيوانات وعدد المحميات في الأردن من الجمعية الملكية لحماية الطبيعية وحفل سمر للمشاركين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:41

هل يتجه “الإسلامي” الى مقاطعة 2024… والسبب “الإلكترونية”

06:27

أطلقوا مشروع «ابتعاث» وطني

06:22

#الوحدات امام تحدي الانسحاب من دوري ابطال اسيا والسبب (دبور)

06:16

غارة اسرائيلية على محيط دمشق

23:15

الجهني: قانون الجرائم الإلكترونية سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي وكلاب يطالب بوجهة نظر متماسكة

21:54

الأوراق المالية تسجل أسهم الزيادة لشركة توزيع الكهرباء

21:50

إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

21:44

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الوضع في جامو وكشمير

21:40

وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

21:36

“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

21:25

رئيس الوزراء المصري يصل عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا بين البلدين

20:50

وائل جسّار وجوزيف عطية ووليد توفيق في الأردن ضمن مهرجان الفحيص الحادي والثلاثين

وفيات
وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهواديوفيات الخميس 3-8-2023وفيات الأربعاء 2-08-2023