منتدى المستقبل الثقافي يقيم فعالية في أزبكية عمان

وطنا اليوم:قدم منتدى المستقبل الثقافي ممثلا برئيسه د مرام أبو النادي

و مجموعة من أعضائه لقاء ثقافيا لتوزيع كتبهم

إذ شاركت د مرام أبو النادي مؤلفها سكاكين جاهزة وبالخدمة

وعضو الهيئة الإدارية الأديبة ريم الكيالي كتبها فاوانبا ووردة نقدية وحصاد الورد و الريم

اما الأديبة دعاء البيك فقدمت منتجين أدبيين

والأدبب عبد الله الزعبي كتابه يحكى أني

والأدبب مراد سارة مؤلفه قطة فوق صفيح ساخن

الأستاذ حسين ياسين مؤسس ازبكية عمان قدم ملخصا عن دور المكتبة في رفد القاريء بالمعرفة عبر الكتب التي تقدمها الازبكية و نبذة عن تأسيسها.. وأكد ياسين أن الشباب لديهم شغف فهو يؤمن بوعي الجيل القادم الذي يأتمنه على مستقبل الأمة.

وأكدت د مرام أبو النادي

على أهداف منتدى المستقبل الثقافي بالمشاركة في العمل الثقافي و الارتقاء دوما بما يقدم وأضافت أن وجود منتدى المستقبل الثقافي في ضيافة أزبكية عمان يشكل هدفا ساميا للمنتدى وهو دعم مراكز الثقافة لتكون المكتبة محجا لكل راغب بالمعرفة والتنور بالعلم..