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جامعة البترا تبدأ القبول في برنامج ماجستير الغذاء والتغذية

6 أغسطس 2023
جامعة البترا تبدأ القبول في برنامج ماجستير الغذاء والتغذية

وطنا اليوم:أعلنت جامعة البترا عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الماجستير في الغذاء والتغذية في كلية الصيدلة والعلوم الطبية، ضمن مسارَي الرسالة والشامل بواقع ثلاثة وثلاثين ساعة معتمدة، ابتداء من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024.
ويعد ماجستير الغذاء والتغذية في جامعة البترا البرنامج الوحيد على مستوى الجامعات الخاصة الأردنية، وتبلغ رسوم الساعة الدراسية تسعين ديناراً، ويحق للخريج فتح عيادة تغذية بعد الحصول على ثلاث سنوات خبرة.
وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل في البرنامج متاح لطلبة التخصصات الطبية من بكالوريوس الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتحاليل الطبية، والتغذية، والتمريض، ومتاح أيضًا لطلبة البكالوريوس في التخصصات العلمية والتخصصات الزراعية، وهي الكيمياء، والعلوم الحياتية، والتحاليل الطبية، والغذاء، والإنتاج الحيواني وذلك بعد استكمال بعض المواد الاستدراكية.
ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواجهة التحديات ومتطلبات الحياة العملية والعلمية من خلال تزويدهم وتعزيزهم بكل ما يحتاجونه من العلم، والممارسات التغذوية المهمة في مجال الغذاء، لمواكبة متطلبات سوق العمل، كالمستشفيات، ومراكز التغذية والحميات، ومختبرات تحليل الغذاء، ومصانع الغذاء، ومشاريعهم الخاصة، ويؤهل الملتحقين بالبرنامج للقيام بالعديد من دراسات البحث العلمي التي تخدم الأهداف الوطنية الإستراتيجية للبحث العلمي في المملكة والمنطقة والعالم. ويزود البرنامج الخريجين بالمهارات المعرفية والعملية والمهنية اللازمة لاستكمال درجة الدكتوراه فيما بعد.


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