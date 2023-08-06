الحكومة: قانون الملكية العقارية يواكب التطورات التكنولوجية

وطنا اليوم:قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الحكومة تقدمت لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2023 لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأضافت نمروقة خلال جلسة قانونية النواب، الأحد، أن مشروع القانون يمكن دائرة الأراضي والمساحة من استقبال كافة الطلبات والموافقة عليها إلكترونيا.

وأكدت مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، أن مشروع القانون سيعمل على تحفيز البيئة الاستثمارية وتنظيمها.

وأشارت نمروقة إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيفا لقيود تملك الأجانب في الأردن، مع مراعاة موافقة وزير الداخلية، إضافة إلى تضمن بنوده إعطاء مجلس الوزراء صلاحيات لتحديد الأراضي غير القابلة لتملك غير الأردنيين.

ولفت إلى أن مشروع قانون يراعي حقوق أطراف القسمة، للتخفيف على المواطنين من أعباء المشاكل التي أفرزها التطبيق العملي