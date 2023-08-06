لافارج الأردن تعلن إطلاق اسمنت “شامل” الصديق للبيئة‎

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الأردن سمعان سمعان عن نجاح جديد للشركة تمثل بتحويل كافّة منتجاتها إلى أصناف صديقة للبيئة.

وقال سمعان في بيانه، إن هذا التحول جاء من خلال إطلاق المنتج الجديد “شامل” في السوق المحلي، والذي أضاف عنواناً آخراً في مسيرة الشركة للتحول المستدام بمنتجاتها وعملياتها الصناعية، تماشياً مع استراتيجية مجموعة هولسيم العالمية لدعم البناء المستدام والمدن الخضراء والحلول المبتكرة.

وأضاف أن المنتج الجديد شكل إضافة هامة لسلّة منتجات الشركة، وقلّل انبعاثات الغازات الدفيئة بما نسبته 16% مقارنة بالإسمنت العادي، ووضع حجر الزاوية في مسيرة التحوّل المستدام، وبالتالي التأكيد على تقديم أفضل المنتجات من حيث الأداء والجودة والرفق بالبيئة في ذات الوقت. حيث تتميّز الشركة بأن كافة منتجاتها تجمع ما بين هذه الخصائص معاً، ممّا يضعها في المقدمة في هذا المجال.

وشدّد على أن هذا النجاح جاء من خلال الجهود المتميزة التي بذلها العاملون في كل من مصنع الرشادية والدائرة التجارية والباطون الجاهز، مشيداً بعملهم المتواصل والدؤوب لطرح منتجات جديدة، تلبي احتياجات مختلف الأنشطة الفاعلة في قطاع البناء وتزيد من تميّزها في السوق المحلي، وتعزز مكانتها في مقدمة الشركات الصناعيّة المحليّة وفي ريادة الأعمال