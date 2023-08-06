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عمان الأهلية تخرج فوجاً من دورة اللغة العربية لغيرالناطقين بها للطلبة الأتراك…صور

6 أغسطس 2023
عمان الأهلية تخرج فوجاً من دورة اللغة العربية لغيرالناطقين بها للطلبة الأتراك…صور

وطنا اليوم:رعى نائب رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أنس السعود حفل تخريج مجموعة من الطالبات من تركيا  اللواتي انهين متطلبات دورة اللغة العربية لغير الناطقين بها والتي تأتي بتنظيم من معهد تواصل للغات وبالتعاون مع مركز الاستشارات والتعليم المستمر في جامعة عمان الأهلية.

ورحب السعود  بالطالبات وبكافة الطلبة الوافدين من دولة تركيا، مؤكّدًا بأن الجامعة لا تفرق بين طلبتها الدوليين والأردنيين “فهم جميعهم أبناؤها”، وأشاد السعود بالجهود التي بذلها معهد تواصل بادارة السيد خالد السلمان وجهود زملاءه في مركز الاستشارات والتعليم المستمر بادارة السيد معاذ الرواشدة لدعم الطالبات التركيات وتقديم كافة أشكال الرعاية والاهتمام لهن خلال برنامجهن الذي استمر لمدة تقارب الستة أسابيع.

وأشادت الطالبات بتجربتهن في جامعة عمان الأهلية وفي زياراتهن للعديد من مناطق الأردن الأثرية والسياحية.

 وأضفن : أن الأردن بلد ذو ثقافة غنية وتاريخ عريق، ويتميز بعادات وتقاليد فريدة تعكس الهوية العربية الإسلامية الأصيلة.

هذا وقد زارت الطالبات بعض المعالم السياحية مثل: مدينة السلط، وسط البلد –العاصمة، عجلون، جرش، أم قيس، البتراء، وادي رم، البحر الميت.

 وفي نهاية الحفل كرم السعود مركز تواصل تقديرا لجهودهم الكبيرة وسلم الطالبات الخريجات شهاداتهن


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