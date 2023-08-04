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اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين يقيم أمسية أدبية نثرية ضمن فعاليات جرش “37”.

4 أغسطس 2023
اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين يقيم أمسية أدبية نثرية ضمن فعاليات جرش “37”.

وطنا اليوم:وسط حضور أدبي لافت من محبي الادب وعشاق ادب النثر اقام إتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في المكتبة الوطنية مساء الخميس، أمسية أدبية نثرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 . حيث قدمن الاديبات المشاركات ابداعاتهن و التي تناولت مواضيع متنوعة ما بين الوطن والغزل ونثريات اجتماعية وكل اديبة قدمت نفسها وبيئتهاوتجاربها الادبية وكان تفاعل الجمهور مع الاديبات متناغما مع كلماتهن التي لامست القلوب قبل العقول. رئيس اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين وعضو للجنه العليا لمهرجان جرش الشاعر عليان العدوان أكد أن مشاركة شعراء إتحاد الكتاب والأدباء الاردنيين في مهرجان جرش للثقافة والفنون يشكل دعما معنويا لهم ويعطيهم فرصة للتفاعل مع الجمهور الأردني في كافة المحافظات ونحن في الاتحاد أخذنا على عاتقنا أن يكون الاتحاد واعضاءه حاضرين في المشهد الثقافي والادبي. وان مهرجان جرش هو مهرجان وطن وليس لهيئة ثقافية بحد ذاتها. وفي نهاية الأمسية الثقافية النثرية كرم رئيس اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين عليان العدوان الاديبات اللواتي شاركن في الأمسية شاكرا لاعضاء الاتحاد هذا التميز والابدع الذي ليس بغريب عليهم من خلال مساهماتهم التي تثري المشهد الثقافي الأردني . ويذكر ان إتحاد الكتاب والادباء الاردنيين يشار في مهرجان جرش بتسعة امسيات شعرية وندوات توزعت بين عمان وباقي المحافظات


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