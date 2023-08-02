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جامعة البلقاء تنظم ورشة عمل تعريفية بمشروع تطوير شبكة انترنيسا

منذ ساعة واحدة
جامعة البلقاء تنظم ورشة عمل تعريفية بمشروع تطوير شبكة انترنيسا

وطنا اليوم: نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية بمشروع تطوير شبكة انترنيسا للتآزر لزيادة عدد النساء الماهرات رقمياً والعاملات ضمن برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط عن طريق مطابقة الطلب والعرض في سوق العمل.

وينفذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من الشركاء في كل من اليونان، والأردن، وإسبانيا، وتونس، ولبنان، وفلسطين، بالإضافة إلى إيطاليا.

ويهدف المشروع إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتوفير المهارات الرقمية القابلة للتسويق في مناطق المتوسط من خلال تطوير شبكة وبوابة تقرب بين الطلب والعرض في سوق العمل، من خلال تزويد النساء بالمهارات الرقمية، وتقديم التدريب المهني في قطاعات الأغذية الزراعية، والمالية، والمنسوجات والسياحة.

وتضمنت فعاليات الورشة عرضا تعريفيا بمشروع انترنيسا والمنصة الخاصة بالمشروع والأهداف وآلية العمل، ودورها في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، قدمها الدكتور عمر عربيات مدير مشروع انترنيسا والذي افتتح الورشة وقدم تصورا عاما عن المشروع وأهم الإنجازات الخاصة به.

وكانت خبيرة البحث والمتابعة والتقييم للمشروع، الدكتورة وفاء العمايرة، أدارت جلسات الحوار والنقاش وفقا لأهداف الجلسة والتي من المتوقع أن تصب جميعها في الوصول إلى مجموعة من التوصيات الإجرائية حول تفعيل دور صناع القرار في توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.


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